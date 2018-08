Orléans, France

Les propriétaires de chiens peuvent se rassurer : aucun chien n'est décédé cet été suite à une intoxication en Loire. Et il n'y aucune interdiction de baigner son chien dans le fleuve royal... C'est en fait une vilaine rumeur qui circule actuellement sur Facebook, et qui implique bien malgré lui le vétérinaire de Briare :

La rumeur qui circule sur Facebook faisant état de 3 chiens morts à Briare après s'être baignés en Loire est totalement fausse © Radio France - Capture d'écran Facebook

Une rumeur totalement fausse...

Cette rumeur n'a pourtant aucun fondement, comme l'explique lui-même le vétérinaire de Briare, le Docteur Jean-Michel François : "C'est entièrement faux ! Je n'ai vu aucun chien intoxiqué, aucun chien qui soit mort." Et pourtant, son cabinet est assailli de coups de fil : "La publication sur Facebook continue de s'amplifier et inquiète beaucoup les possesseurs de chiens, alors qu'elle n'est pas fondée. Mais c'est vrai que ça nous occupe beaucoup parce que tout le monde nous téléphone : "Est-ce qu'on peut se promener en Loire avec son animal ?", on nous pose beaucoup de questions et on s'efforce de rassurer les gens."

Quant à l'origine de cette rumeur, le Docteur Jean-Michel François formule une hypothèse : "Il y a peut-être une confusion avec l'an passé." L'été dernier en effet, on avait déploré 13 cas de chiens morts, contaminés par des cyanobactéries en Loire - ce sont ces toxines, parfois mortelles pour les animaux, produites par des algues favorisées par les nitrates, et qui prolifèrent à la faveur de l'étiage et de la chaleur. Cette série noire avait touché le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire - mais aucunement Briare. "Il y a peut-être eu confusion de la part de certaines personnes, et, après, l'amplification des réseaux sociaux fait que chacun croit avoir entendu parler de quelque chose, et que cela continue - alors qu'il s'agit d'une histoire datant d'un an !" résume le vétérinaire. Interview à écouter ci-dessous :

"Je n'ai vu aucun chien intoxiqué à Briare" - Dr Jean-Michel François Copier

... même si les cyanobactéries semblent de retour en Loire

En revanche, et c'est en soi inquiétant, il semble bien que des cyanobactéries soient apparues en Loire ces jours-ci. Philippe Delaunay, marinier de l'association "Escapades ligériennes", en a aperçu du côté de St Denis-en-Val, "près d'une île qui sépare la petite Loire de la grande Loire, en face de St Jean-de-Braye, à un endroit où il n'y a pas de courant et un volume d'eau très faible, ce qui favorise une telle concentration." Photo à l'appui :

La couleur irisée de la Loire à St Denis-en-Val laisse penser qu'il s'agit bien de cyanobactéries - Escapades ligériennes

La présence de cyanobactéries aujourd'hui en Loire n'a d'ailleurs rien d'étonnant : "Avec les conditions de chaleur qu'il y a eu, le niveau d'eau très bas, la température de l'eau très forte (jusqu'à 30°), et l'apparition d'algues filamenteuses le mois dernier, c'est même logique", estime Philippe Delaunay. Qui ne cache pas pour autant sa préoccupation : "Jusqu'où ce phénomène s'étendra-t-il ? Nous, on n'avait pas observé ce type de phénomène jusqu'à présent. Pas ici en tout cas." Témoignage à découvrir ici :

"Pour nous, cette irisation de l'eau est bien due aux cyanobactéries" - Philippe Delaunay Copier

Par ailleurs, depuis une semaine déjà et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de se baigner à l'île Charlemagne à Orléans, à cause, précisément, des cyanobactéries.