Faut-il avoir peur des ondes téléphone ?

A Saint-Michel, près d'Angoulême, le maire vient de décider de ne pas renouveler une antenne-relais de l'opérateur Orange. Une association de défense de l'environnement se bat depuis plusieurs années contre la présence de cette antenne à proximité d'un quartier résidentiel.

C'est un combat qui dure depuis plusieurs années, et qui avait fait l'objet d'un engagement de la première magistrate de Saint-Michel : à la demande d'une association de défense de l'environnement, dont les responsables habitent juste en-dessous de l'antenne relais située au sommet du château d'eau à côté du stade municipal, Fabienne Godichaud avait annoncé qu'elle voulait arrêter cette antenne-relais. Le bail arrivait à expiration le 31 décembre 2016. Un constat d'huissier, il y a quelques jours, démontre que l'antenne fonctionne toujours. Ce que ne nie pas l'opérateur Orange : oui, on continue jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Pendant les 6 mois que va durer l'enquête de faisabilité d'une autre implantation, il n'est pas question que le centre hospitalier voisin soit privé de téléphone. Le directeur de l'hopital ne prend pas position entre la mairie de Saint Michel et Orange, mais il y a un contrat, il faut l'honorer. Installer l'antenne relais sur le toit du centre hospitalier, ce n'est pas possible. La maire de Saint-Michel propose au Préfet de provoquer une réunion publique sur le sujet, pour tenter de trouver une solution.

