Et si c'était le grand retour de la consigne ? Pour améliorer la collecte et le recyclage des déchets, le gouvernement envisage d'instaurer un système de consigne sur certains produits, comme les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. Est-ce vraiment une bonne idée ?

Côte-d'Or, France

En ce qui concerne le plastique, le taux de collecte en France atteint 60%. En zone urbaine, il peut même chuter à 10% seulement, comme dans les agglomérations de Marseille et Paris. D’où la volonté de la secrétaire d’Etat à la Transition écologique, Brune Poirson, d’imaginer de nouvelles stratégies pour doper la collecte.

Citeo, ex Eco-Emballages, est une éco-entreprise qui travaille à l'amélioration du recyclage. Christophe Neumann est son directeur régional, pour le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté : « nous avons une étude en cours, qui va d’ici mars produire ses résultats pour voir l’impact environnemental, économique et sociétal, si demain on devait généraliser la consigne sur l’ensemble du territoire, avec un marquage des emballages. »

Citeo précise que la métropole dijonnaise se classe dans le top 10 des agglomérations les plus vertueuses en matière de collecte des déchets recyclables. La Bourgogne-Franche-Comté est bonne élève, deuxième région derrière la Bretagne.

Le risque d'une concurrence avec la collecte des bacs jaunes

Le principe de la consigne, c’est une forme de caution que le consommateur paye à l’achat du produit, et récupère en le restituant, sous forme monétaire ou de bon d’achat. Un système incitatif qui pourtant ne fait pas l’unanimité. Jean-Patrick Masson, élu à Dijon Métropole, préside le Cercle national du recyclage, une association de collectivités. Il fait remarquer qu’en la matière, l’usage du mot « consigne » ne convient pas, puisque contrairement aux anciennes consignes sur les bouteilles de verre, qui étaient simplement lavées avant réutilisation, les bouteilles plastique et canettes en aluminium vont continuer à être broyées avant d’être refabriquées.

Surtout, il s’inquiète des conséquences d’une consigne sur l’actuelle collecte des bacs jaunes orchestrée par les collectivités. Parmi les déchets recyclables, l’aluminium et le plastique font partie des matières qui rapportent le plus. Redirigées vers un système de consigne confié à une société privée, elles priveraient les collectivités d’un revenu important lorsqu’elles vendent les déchets aux entreprises de recyclage. Ne resteraient plus dans les bacs jaunes que des produits sans grande valeur, et pour rentabiliser la collecte, il faudrait peut-être augmenter les impôts. « On va en fait établir une concurrence entre plusieurs filières », prévient Jean-Patrick Masson.

Miser sur une complémentarité des systèmes de collecte

Mêmes réserves du côté de Plastipak, la grosse usine qui à Sainte-Marie-la-Blanche, dans la région beaunoise, recycle le tiers des bouteilles plastique collectées en France. Pour fabriquer de nouveaux flacons, sa matière première provient directement du contenu des bacs jaunes. « La consigne peut avoir un effet positif dans les zones urbaines, et un effet négatif en cannibalisant les systèmes qui existent déjà et qui fonctionnent bien », explique Raphaël Jaumotte, directeur du site. « Les bouteilles qui vont aujourd’hui dans les bacs jaunes iraient dans un système de consigne qui coûte plus cher et aurait un impact sur le prix de nos matières premières. » Pour Raphaël Jaumotte, il faudrait parvenir à une complémentarité et non à une concurrence des moyens de collecte : « Une consigne doit pouvoir ramasser le volume qui est perdu dans les zones densément peuplées, ou dans le hors domicile, c’est-à-dire toutes les bouteilles que l’on consomme dans la rue, dans les gares, les aéroports, un gisement qui n’est pas capté aujourd’hui ».