Paris, France

En seulement trois jours, le niveau de la Seine est remonté de 43 centimètres à Paris (4m18 ce lundi soir), et même de 80 à Melun (4m30 lundi matin). Un léger phénomène de "recrue" qui s'explique par les importantes précipitations de ces derniers jours dans le Morvan et sur les sources de l'Yonne et de ses affluents, selon Vigicrues. La Seine a automatiquement gonflé, et la montée des eaux se propage peu à peu vers l'aval du fleuve. La Marne aussi devrait repartir à la hausse dans les prochains jours. Mais on sera très loin des valeurs atteintes fin janvier, et dès ce jeudi la décrue devrait reprendre. Les bassins franciliens ne sont qu'en vigilance jaune.

Des débordements très localisés mais sans danger

Pierre Jérémie, responsable du service prévention des risques à la DRIEE Ile-de-France. Copier

A Paris, le nettoyage des berges a été suspendu

A Melun, la ville a dû à nouveau fermer ses quais à la circulation. A Paris, les opérations de remise en état des voies sur berges ont été interrompues sans doute pour plusieurs jours. "On devra recommencer le nettoyage sur des portions qui avaient déjà été traitées", explique Dominique Ouazana, la responsable du service municipal chargé de ce chantier. "Je pense qu'il y en a encore pour deux ou trois semaines de travail". Autrement dit, les quais ne sont pas près de rouvrir... Rien à voir avec juin 2016 où une dizaine de jours avaient suffi à remettre la voirie en état. Cette fois là décrue est bien plus lente, comparable aux épisodes de 1982 ou même 1910 explique-t-on à la DRIEE.

La navigation de nouveau interrompue

Vendredi 16 février, la navigation avait repris partiellement sur la Seine. Mais ce lundi aucun bateau n'a pu circuler. Alors que des bateaux-mouche avaient pu reprendre leur activité ce week-end sur des itinéraires très limités, les Vedettes de Paris sont à l'arrêt complet depuis fin janvier. La hauteur des navires nécessite un fleuve en-dessous des 3m50. "La reprise n'est pas pour tout de suite", souffle le directeur général de la compagnie Frédéric Aviérinos. Les Vedettes ont déjà perdu près de 600.000 euros. Et ne pourront pas profiter de l'effet des vacances scolaires de février.