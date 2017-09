VIDEO-Faut-il craindre une grosse pollution sur la plage de l'Entrée à Frontignan?

Un moniteur de plongée tire la sonnette d'alarme. L'émissaire en mer de la station d'épuration des Eaux Blanches fuit toujours. Il redoute une rupture du tuyau construit il y a plus de 40 ans.

Fin juillet, la baignade a été interdite pendant six jours sur la plage de l'Entrée ( c'est la plage la plus à l'ouest) à Frontignan (Hérault).

Des analyses ont révélé la présence d'eschérichia coli et d'entérocoques intestinaux au delà de la limite autorisée. Montrer du doigt : l'émissaire en mer qui part de la station d'épuration des Eaux Blanches et rejette à 7 kilomètres au large. Ce tuyau de 1 mètre 20 de diamètre a été construit en 1974 et il serait bien mal en point.

Un jour ou l'autre j'ai peur qu'il pète complètement (Guy, plongeur)

Plusieurs fuites ont été colmatées au cours du mois d'août dans la zone des 300 mètres mais selon Guy Ruggiero un moniteur de plongée qui est retourné sur la zone ce mercredi, le problème n'est pas réglé. Il redoute une rupture de l'émissaire.

"Dans la bande des 300 mètres il y a au moins encore une fuite, que j'ai filmé , on voit nettement la présence de poissons, signe d'un écoulement de matières fécales (voir vidéo ci-dessous), cet émissaire il est foutu, il y a des traces de rouille, des plaques de protections qui sont tombées, c'est lamentable" raconte ce plongeur.

Guy Ruggiero moniteur de plongée raconte ce qu'il a vu ce mercredi Copier

Un emplâtre sur l'émissaire en mer pour colmater une fuite - Guy Ruggiero

Un brise lame à l'origine des dégradations

Du côté de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau on explique que l'émissaire est abîmé à cause de la digue toute proche (qui protège le cheminement des péniches du canal du Rhône à Sète jusqu'au port de Sète). Lors des tempêtes, des morceaux d'enrochement percutent le tuyau. Un audit est prévu et d'éventuels travaux à partir du mois d'octobre. Solution envisagée ? La construction d'une coque tout autour de l'émissaire pour le protéger.