Faut-il s'attendre à des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents dans l’Yonne ?

Yonne, France

Pour un mois de Juin, cette chaleur est-elle exceptionnelle?

Oui selon les spécialistes car les précédents records de températures remontent dans l’Yonne au 22 juin 2017 avec 36,1° enregistré à Auxerre.

Mais le record absolu, jamais égalé à ce jour, date du 28 juin 1947. Ce jour-là le thermomètre est monté jusqu'à 38.9°. Un record qui pourrait être battu cette semaine puisque les prévisionnistes annoncent jusqu'à 40 degrés à Auxerre jeudi. Et si on regarde en arrière, on s'aperçoit que les épisodes de très fortes chaleurs se rapprochent. De 1947, il faut attendre 1976 pour connaitre à nouveau un épisode caniculaire. Mais depuis les années 2000, la tendance s’accélère : 2003, 2011 et 2017 ont été marqués par des mois de Juin très chaud. Après trois canicules en moins de vingt ans, le quatrième épisode cette semaine s'annonce encore plus torride. D’ores et déjà 53 départements du Centre et de l'Est de la France, dont le département de l'Yonne ont été placés en vigilance orange canicule.

Faut-il s'attendre a des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents?

Là aussi, mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aiment pas la chaleur.

Les projections de Météo-France confirme que pour les 50 ans à venir, de plus en plus souvent dans la région mais aussi dans l'Yonne, nous connaitrons des températures qui dépasseront très largement les 35 degrés voir les 40 degrés en Juin. Il ne sera plus rare en été de voir le thermomètre flirter avec les 40 à 45 degrés sous abri en France.

Est-ce que cela veut dire que le climat va changer?

Selon les dernières statistiques de l'INSEE, le réchauffement climatique pourrait entrainer une hausse moyenne des températures de deux degrés supplémentaires d'ici 2071 à 2100 alors qu'en Bourgogne-France-Comté, les températures moyennes ont déjà augmenté de 0.7 à 1.6 degrés en 50 ans. Cela veut dire que le climat méditerranéen va progressivement se décaler vers le Nord. Nous connaitrons en Bourgogne, des températures observées en ce moment à Nice Montpellier ou Marseille. Il va falloir s'y habituer.

