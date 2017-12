Faut-il s'équiper de pneus neige dans l'Yonne ?

La neige vient de faire son apparition dans le département et de nombreux garages du département voient de plus en plus d'automobilistes changer leur pneus "été" contre des pneus "hiver" qui accrochent mieux à la route.

En ce moment chez Best Drive à Auxerre , les pneus neige sont montés sur une vingtaine de véhicules en moyenne par jour. En cette période de l'année, cela permet de rouler beaucoup plus en sécurité selon Marc le chef d'atelier : " Les pneus contact sont plus tendres. Quand il fait très froid, la gomme ordinaire des pneus été durçit, elle est moins opérationnelle sur le bitume. Le pneu contact qui reste tendre lui va bien évacuer l'eau et éviter que ça glisse. mais attention ça change la conduite du véhicule. Ce sera moins stable. Il faut un petit temps d'adaptation. malgré tout si vous avez des pneus contact, attention, en cas de gel le pneu contact ne sera pas opérationnel. Sur la glace il ne faut que des clous."

Selon les marques il faut compter entre 300 et 500 euros pour faire monter 4 pneus hiver.

Changement de pneus été/hiver © Maxppp - Photo d'illustration

Mais dans notre département , faire monter des pneus neige, est ce bien nécessaire ? Les automobilistes sont partagé. Comme tous les ans à cette époque Thomas chausse sa voiture de pneus hiver : "Déjà c'est un peu plus de sécurité, il y a un meilleur freinage." Quant à Jean Claude, il vient de changer ses pneus, mais attention pas des pneus hiver : " Cela ne se justifie pas. Quand on est prudent, avec des pneus neuf ça suffit bien, on serait en montagne je dis pas."

Finalement ce sont les spécialistes qui ont les arguments imparables. Dolorés Vincent est responsable de Point S à Auxerre :"Pour un pneu, l'hiver commence à 7°.En dessous, le pneu été perd de son efficacité.

