PHOTOS - Faut-il s'inquiéter pour le niveau du lac de Pierre Percée ?

Faut-il s'inquiéter pour le niveau d'eau du lac de Pierre Percée ? Ce lac artificiel, à la limite entre Meurthe-et-Moselle et Vosges,permet de réguler les débits de la Meurthe et de la Moselle. La retenue a atteint un plus bas historique en décembre. EDF se veut rassurant.