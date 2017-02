Faut-il s’inquiéter pour les réserves en eau de la Corse ?

Les barrages insulaires sont pleins. Il n’y a pas aujourd’hui d’inquiétudes à avoir pour l’approvisionnement en eau. Pour autant, il est essentiel de changer les comportements dans la perspective d’années futures que l’on annonce plus sèches encore.

Les réserves en eau de la Corse sont une préoccupation permanente. Toutes les occasions sont bonnes pour évoquer ce dossier, plus sensible au fil des ans. En déplacement à Ocana, le président de l’Office Hydraulique de la Corse a exprimé ses préoccupations ». Xavier Luciani assure que « les réserves sont à leur plus haut niveau. Mais nous surveillons attentivement l’évolution des réserves dans l’ensemble des régions, dont la Balagne et le sud de l’île qui sont en insécurité hydraulique une année sur deux. Il est nécessaire de rappeler aux collectivités, aux usagers y compris agricoles qu’il est important de changer de comportement vis-à-vis de cette eau. Il est impératif, dès à présent, d’éviter le gaspillage et de gérer au mieux cette ressource qui, au fil des années, devient de plus en plus rares. Nul n’ignore que les réserves en Méditerranée ont baissé de plus de 20% en l’espace de 20 ans ».

Saveru Luciani, le président de l'OEHC Partager le son sur : Copier

Pour sécuriser l’approvisionnement, l’Office Hydraulique multiplie les investissements. Ainsi, la réserve du Prunelli s’offre un coup de jeune. La collectivité territoriale de Corse a engagé, depuis novembre dernier, des travaux de réhabilitation et de modernisation, travaux qui devraient être achevés en avril prochain. Construit en 1989, cet ouvrage est primordial pour l'approvisionnement du bassin ajaccien.