Hollande confirme la fermeture de la centrale de Fessenheim, l'association Halte au nucléaire le remercie

Stop transports - halte au nucléaire remercie François Hollande ce vendredi. L'association a été contactée par le cabinet du président de la République. Il confirme que le décret annulant l'autorisation de fonctionner de la centrale de Fessenheim sera pris dans les prochains jours.

Une lettre ouverte de remerciements de Stop Transport halte au nucléaire à François Hollande a été publiée ce vendredi. L'association explique qu'elle vient d'être contactée par le cabinet du président de la République qui confirme que l'autorisation de fonctionner de la centrale de Fessenheim serait annulée par décret dans les tous prochains jours. "Nous remercions M. François Hollande pour cette décision courageuse, qui montre que la promesse faite au début du quinquennat sera honorée, et lui présentons nos excuses publiques pour avoir si longtemps douté de sa sincérité", écrit l'association.

Le communiqué de presse de Stop transports - Halte au nucléaire. -

Mercredi dernier, le Canard enchaîné annonçait que le conseil d'administration d'EDF devrait valider le 6 avril la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Depuis la semaine dernière, toutes les conditions réclamées par EDF pour fermer la centrale sont en effet réunies.

Une fermeture mal préparée selon Stop Fessenheim

Les autres associations anti nucléaire ont aussi réagi à cette nouvelle. Stop Fessenheim estime que c'est la moindre des choses que François Hollande respecte son engagement. Et regrette que la centrale n'ait pas été fermée plus rapidement, tout en soulignant que la fermeture n'avait pas été suffisamment préparée, ni par les élus locaux "dans le déni", selon Stop Fessenheim, ni par EDF. "Pourquoi Monsieur Brender (maire de Fessenheim) et Monsieur Sordi (député local), ont-ils refusé la main tendue par les industriels de Bremgarten, prêts à venir installer une zone d’activité bi-nationale de 2000 emplois à proximité de Fessenheim ? (...) Ils ont préféré le déni, un peu comme si la centrale avait vocation à vivre éternellement. (...) L’employeur EDF n’a pas joué son rôle, en ne mettant pas en place depuis 2012 des actions de formation et des plans de restructuration pour le personnel. Certes, le statut EDF protège tous les salariés, mais il ne faut pas attendre la dernière minute pour s’en inquiéter."

Lire aussi:Nucléaire, emploi : la présidentielle vue par les habitants de Fessenheim