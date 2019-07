Fermeture temporaire de la baignade au plan d'eau du Gué de Selle dans les Coëvrons

Jusqu'à nouvel ordre, la baignade n'est plus autorisée dans l'un des sites touristiques les plus fréquentés du département de la Mayenne en raison d'une mauvaise qualité de l'eau.

Mézangers, France

C'est une mauvaise nouvelle qui tombe au plus mauvais moment, au début de l'été, alors que les premiers touristes et voyageurs arrivent en Mayenne pour y passer quelques jours de repos. Une mauvaise nouvelle également pour les Mayennais et les Mayennaises qui souhaitent passer un moment de détente dans les Coëvrons.

Le plan d'eau du Gué de Selle, à Mézangers, est fermé temporairement à la baignade apprend-t-on auprès de la Préfecture. Les récents contrôles effectués ont montré une qualité de l'eau médiocre, sans doute liée à la récente vague de chaleur qui a touché le département. Toutes les activités nautiques sont également temporairement interdites. Il est enfin fortement recommandé de ne pas consommer les poissons pêchées. De prochaines analyses seront réalisées en fin de semaine qui permettront éventuellement de rouvrir le site.

Les 7 autres plans d'eau mayennais restent en revanche ouverts : Bouère, Argentré, la Selle-Craonnaise, La Haie-Traversaine, Saint-Denis-du-Maine, Saulges et Louverné.

Durant la saison estivale, la qualité de l’eau de ces sites de baignade est suivie par l’ARS Pays-de-la-Loire, il est conseillé de se fier à l'affichage sur place ou de consulter le site de l'ARS.