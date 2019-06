Fermetures d'écoles, réouverture de Marques Avenue... Premiers bilans dans la Drôme après les chutes de grêle

Cinq jours après les chutes de grêles et les inondations dans la Drôme, un premier bilan peut être dressé : 28 communes sont concernées, des écoles resteront fermées jusqu'à la fin de l'année, les boutiques de Marque-Avenue vont pouvoir rouvrir et près de 20.000 noyers AOC ont été abattus.

Drôme, France

Vingt-huit communes drômoises ont été touchées par les grêles et les inondations. Cet épisode s'est essentiellement concentré sur le Nord du Département.

Des perturbations dans les établissements scolaires mais pas de fermeture

L'école maternelle de la république, le groupe scolaire St Just et le restaurant scolaire Jacquemart rouvriront ce lundi 24 juin. Pas d'école fermée à Romans jusqu'à la fin de l'année, comme on pouvait un temps le craindre. Le lycée agricole Terre d'horizon a perdu les trois quarts de ses serres. Les vitres ont explosé sous la violence des chutes de grêlons. Les toiles d'ombrages ont été arrachées.

680 interventions des pompiers

Les pompiers ont été très sollicités. Ils ont reçu 3.000 appels depuis samedi jusqu'aujourd'hui pour 680 interventions nécessaires. 360 sapeurs pompiers ont été mobilisés. Leur bâtiment a été inondé ainsi que le commissariat. Le préfet rappelle qu'il ne faut pas encombrer la ligne pour de simples renseignements comme des soucis d'assurance.

Les 80 boutiques de Marque-Avenue vont pouvoir rouvrir ce mercredi 19 juin. © Radio France - Damien Triomphe

Les 80 boutiques de Marque-Avenue ont dû fermer, elles vont pouvoir rouvrir ce mercredi 19 juin. Le toit est désormais réparé et le public pourra revenir faire les magasins dès ce mercredi.

En plus des récoltes perdues, 15.000 à 20.000 noyers de l'AOC Grenoble ont été abattus. Ces arbres nécessitent une quinzaine d'années pour arriver à maturité.

à lire aussi PHOTOS - La désolation à Romans-sur-Isère après le violent épisode de grêle

Vingt-huit communes concernées par l'état de catastrophe naturelle

Le préfet, Hugues Moutouh, a envoyé la demande officielle de classement en état de catastrophe naturelle mardi après-midi pour ces 28 communes drômoises :

Alixan

Arthemonay

Beaumont-Monteux

Bourg-de-Péage

Bourg-lès-Valence

Chanos-Curson

Châtillon-Saint-Jean

Châteauneuf-sur-Isère

Chavannes

Clérieux

Génissieux

Geyssans

Granges-les-Beaumont

La Roche de Glun

Le Chalon

Marges

Montmiral

Mours-Saint-Eusèbe

Parnans

Peyrins

Pont-de-l'Isère

Romans-sur-Isère

Saint-Bardoux

Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Michel-sur-Savasse

Saint-Paul-lès-Romans

Tain-l'Hermitage

Triors

.

Du renfort pour changer les pare-brises

© Radio France - Nina Valette

Pour changer un maximum de pare-brises avant un possible retour de la pluie en fin de semaine, l'entreprise Carglass a fait venir des agents du sud-est de la France. Ils ont fait le déplacement de Nîmes, Avignon ou Aix-en-Provence pour renforcer les équipes de Bourg-de-péage. Ils devraient rester dans le Drôme deux à trois semaines.