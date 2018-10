Strasbourg, France

Neuf mois après avoir mis en place le premier comité de pilotage sur l'avenir du territoire de Fessenheim après la fermeture de la centrale nucléaire, Sébastien Lecornu secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Transition écologique est à nouveau en Alsace pour évoquer le dossier. Invité sur France Bleu Alsace, il annonce le déblocage de 10 millions d'euros rien que pour 2019 pour alimenter un fonds d'amorçage pour aménager une zone de développement économique de 200 ha identifiés. "L'Etat débloque des moyens sans précédent, la priorité est de recréer des emplois", assure Sébastien Lecornu.

10 millions d'euros débloqués dès 2019 pour une zone économique

Reste à savoir si cela suffira aux élus locaux qui ces dernières semaines ont boycotté les réunions intermédiaires estimant que le compte n'y était pas notamment en matière de fiscalité. Sébastien Lecornu promet une enveloppe de 30 millions d'euros sur dix ans pour compenser la perte des recettes fiscales avec la fermeture de la centrale nucléaire. En revanche, la commune de Fessenheim devra bien continuer de verser près de trois millions d'euros au FNGIR, le fonds national de garantie individuelle des ressources.

"La centrale fermera sous le quinquennat" Sébastien Lecornu

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim est liée à l'ouverture de l'EPR de Flamanville dont le chantier prend beaucoup de retard. "Même si la centrale de Flamanville devrait encore prendre du retard, les deux tranches de réacteur de Fessenheim sont soumis à recarrénage en 2020 et 2022, et EDF n'a pas fait les investissements nécessaires", indique Sébastien Lecornu sur France Bleu Alsace. Le processus de fermeture commencerait donc au plus tard en 2020.