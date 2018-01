Le secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, s'est rendu aujourd’hui samedi à la centrale nucléaire de Fessenheim, au terme d'un déplacement de trois jours dans le Haut-Rhin, consacré à la fermeture du site prévue fin 2018 ou en 2019.

Fessenheim, France

Sébastien Lecornu, a visité longuement ce samedi matin la centrale nucléaire de Fessenheim, au terme d'un déplacement de trois jours dans le Haut-Rhin, consacré à la fermeture du site.

Le secrétaire d’État est arrivé à la centrale vers 8H30 et a visité l’ensemble des installations en compagnie de dirigeants d'EDF, et de plusieurs élus, dont le maire de Fessenheim, de la présidente du conseil départemental (LR) du Haut-Rhin , Brigitte Klinkert, et du député (LR) de la circonscription, Raphaël Schellenberger.

Le secretaire d'Etat entourés des élus lors de la visite du site - Services du secrétaire d'Etat

Je suis là pour assumer une décision

Sébastien Lecornu a confirmé la volonté du gouvernement de fermer rapidement la centrale nucléaire alsacienne.

"des la première minute, j'ai dit aux élus et à l'intersyndicale que nous assumons cette décision que nous trouvons bonne, pour la politique énergétique de la France.

"Décision effectivement moins bonne pour le territoire et l'Alsace, et donc sur ce territoire du Haut-Rhin nous devons apporter des réponses".

Sebastien Lecornu à la sortie du site © Radio France - Patrick Genthon

La présidente du département Brigitte Klinkert souhaiterait un délai :

"cette décision a été prise, une loi votée, moi

mon souhait serait d'arriver à repousser la fermeture à 2020, 2021

pour nous permettre d’enclencher en concertation le programme de revitalisation de la zone".

Comité de pilotage installé

Vendredi, M. Lecornu a installé à la préfecture de Colmar le comité de pilotage sur la reconversion de la centrale nucléaire de Fessenheim, la doyenne du parc français, qui doit fermer fin 2018 ou en 2019, au moment de la mise en service de l'EPR de Flamanville.

reportage vsite de la centrale nucleaire Copier

Située tout près de la frontière avec la Suisse et avec l'Allemagne, la centrale de Fessenheim a été mise en service en 1977. Elle comporte deux réacteurs à eau pressurisée d'une puissance de près de 900 mégawatts chacun qui produisent l'équivalent de 60% de l'électricité consommée en Alsace.