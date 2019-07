VIDÉO - Fêtes de Bayonne : certains campeurs on laissé derrière eux des tas d'ordures

Bayonne, France

La vidéo des fêtes qui cartonne, elle ne montre ni des festayres, ni une ville en liesse, mais des tas d'ordures. Julien Dizdar anime le blog vidéo Paysbasque.net et il a fait le tour de la ville 12 heures après la fermeture officielle des fêtes. On y voit des tas de bouteilles vides, des ordures, des sacs poubelles éventrés, et même un barbecue, une table de camping et une glacière. Le long de la Nive, vers la Floride et le rond-point des Pontots, certains ont trouvé un rendez-vous traditionnel pour pratiquer le camping sauvage, gratuitement.

L'auteur du blog affirme que ces gens-là ne respectent ni la ville qui les accueille, ni l'esprit des fêtes. Il parle d'un "désastre écologique : je suis sûr que les mégots et les bouteilles jetées dans la Nive pendant les fêtes, on peut chiffrer ça en tonnes". Bayonne est pourtant la première ville à avoir introduit le verre réutilisable (baso berri), et interdit l'usage de gobelets plastique pendant les fêtes, avec un résultat spectaculaire : le tapis de matières plastiques qui jonchait le sol chaque matin a disparu d'une année à l'autre.