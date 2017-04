Feu de forêt dans le Médoc : les habitants de Cissac-Médoc marqués par le sinistre

Deux jours après l'incendie qui a ravagé près de 1100 hectares de pins à Cissac-Médoc en Gironde, les habitants du village restent marqués par ce sinistre. Les pompiers continuent leur surveillance ce samedi. Grâce aux conditions météo, la situation s'améliore.

L'incendie qui s'est déclaré jeudi après-midi à Cissac-Médoc en Gironde a détruit près de 1100 hectares de pins en à peine 24 heures. C'est le plus gros feu dans le Sud-Ouest depuis 2002 et l'incendie de Carcans - Hourtin.

À LIRE AUSSI ►►► Feu de forêt dans le Médoc : 1100 hectares brûlés, l'incendie de Cissac-Médoc "stabilisé"

Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers ont pu éviter toute reprise du feu. Grâce à des conditions météo favorables, ils ont pu éteindre les nombreux fumerons encore actifs et traiter les lisières. "On a une situation qui évolue favorablement, par contre on annonce une reprise du vent ce dimanche, des vents annoncés aux alentours de 20 à 30 km/h" explique le Lieutenant-colonel Eric Lendres, chef du groupement nord-ouest.

La situation évolue favorablement à Cissac-Médoc, le feu n'est pas totalement éteint, les pompiers traitent toujours les fumerons #Gironde pic.twitter.com/Mrcuollj1F — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 22, 2017

Les 250 pompiers qui sont encore sur le site jusque ce lundi soir restent extrêmement vigilants. Il faudra encore quelques jours pour éteindre totalement le feu. Ce seront ensuite les communes qui se relayeront la semaine prochaine pour surveiller l'incendie, pendant huit jours.

Les habitants marqués par ce spectacle de désolation

Dans les rues de Cissac-Médoc, l'incendie est dans toutes les conversations. Frédéric a assisté aux premières loges à cet incendie, lui qui habite tout près de la forêt : "Je regarde par la fenêtre, je vois les canadairs... Je tourne la tête et là, plein de fumée ! J'étais impressionné" réagit-il.

Frédéric vend ses poulets rôtis le samedi à Cissac-Médoc © Radio France - Pauline Pennanec'h

Depuis jeudi on ne parle que de ça dans le village, et les rumeurs vont bon train : incendie accidentel ? Criminel ? tout le monde y va de sa petite idée : "C'est décevant de voir ça. Si jamais c'est criminel, j'espère qu'ils attraper celui qui a fait cela. Il ne faut pas détruire la forêt comme ça, il y en a de moins en moins..." continue Frédéric.

►►►À LIRE AUSSI : PHOTOS / VIDEOS - Gironde : les pompiers en lutte contre le feu de forêt dans le Médoc

Nadège habite St Germain de Verteuil juste à côté, et pense plutôt à la théorie du mégot de cigarette : "Un fumeur balance son mégot, c'est parti, avec le vent qu'il y a...". Elle se rappelle de ce halo rouge dans le ciel : "Cela fait de la peine. Quand on habite dans un secteur rural, on est habitué à voir les animaux de la forêt. Tout est en péril, et c'est un vrai deuil pour les sylviculteurs" raconte Nadège.

Dans sa boulangerie, Cédric prépare le pain, il se souvient aussi de cette odeur de souffre dans le village qui planait : "Il y a beaucoup de massifs forestiers dans le Médoc, forcément ça marque les gens, c'est du patrimoine."