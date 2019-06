Feu vert du préfet à la ZAC de la Croix des Vallées à Saint-Cyr-en-Val

Saint-Cyr-en-Val - France

Le Préfet du Loiret valide l'aménagement de la ZAC de la Croix des Vallées à Saint-Cyr-en-Val. Christian Braux le maire de la commune l'a appris mardi matin, Jean-Marc Falcone a signé le 28 mai l'arrêté préfectoral qui acte le projet de construire 266 logements, dont des maisons individuelles et une part d'habitat social, dans le parc de Morchêne, ce poumon vert de 66 hectares qui se trouve à 500 mètres du centre-bourg, à 10 minutes de la gare, des écoles et de la zone d'activités de la Saussaye.

"Un crève-coeur à cet endroit-là"

Un Domaine de Morchêne que des opposants veulent absolument préserver en l'état. Ils ont créé il y a quelques mois, une association VHVS 45 (Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne) qui regroupe 258 membres. "Qu'une commune se développe c'est tout à fait normal et légitime, qu'on ait de nouveaux habitants c'est très bien, la mixité on est pour, mais ce très beau Domaine c'est un crève-coeur de le voir amputé de près du tiers de sa superficie explique Véronique Lalisse l'une de ses représentantes. "On parle de biodiversité, de protection de la nature, Saint-Cyr-en-Val a signé la charte de l'arbre, elle fait partie des villes fleuries, il y a un élan autour de l'environnement, donc pourquoi ce projet à cet endroit-là ? c'est cela que nous ne comprenons pas".

"Ce projet se fera"

Pour le maire de Saint-Cyr-en-Val, Christian Braux, le projet de la ZAC de la Croix des Vallées qui va créer un éco-quartier, est nécessaire au développement démographique de la commune " Ce projet va se faire , nous travaillons dessus depuis une dizaine d'années, on a approfondi toutes les questions, environnementales, de biodiversité, les ressources en eau, le risque inondations". Les travaux sur le site du Domaine de Morchêne ne démarreront pas cette année, ce ne sera pas avant 2020. Les premières maisons ne seront pas livrées avant 10-15 ans. L'enquête publique avait eu lieu en décembre 2018, le commissaire enquêteur avait donné un avis favorable.

Une nouvelle réunion publique des opposants a réuni mardi soir près de 140 personnes. Ils demandent au maire de Saint-Cyr-en-Val d'organiser une grande consultation des électeurs de la commune sur le bien-fondé du projet. Christian Braux ne ferme pas la porte "On a déjà fait enquête publique, réunions publiques, on verra s'il y a une demande, je la soumettrais au conseil municipal, selon les procédures" explique-t-il. Le prochain conseil municipal est fixé au 24 juin.