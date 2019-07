Feu vert pour le port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer

Vue aérienne de Brétignolles-sur-Mer et de l'emplacement du futur port de plaisance (plan d'eau)

Bretignolles-sur-Mer, France

Le préfet de Vendée autorise la construction d'un port de plaisance à Bretignolles-sur-Mer. Au nom de l'intérêt général, il a signé mercredi un arrêté de déclaration d'utilité publique malgré l'opposition d'une partie des habitants et des défenseurs de l'environnement. Ce projet initié en 2003 par la commune a connu un premier échec avant d'être repris en main en 2015 par la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Près d'un millier d'anneaux

Pour motiver son arrêté, le préfet Benoît Brocart estime qu'il répond à une insuffisance d'anneaux dans les ports du littoral vendéen. A Bretignolles-sur-Mer, le nouvel équipement proposera 915 anneaux et permettra de renforcer l'attractivité touristique et économique du secteur. Deux bassins d'eau de mer seront aussi construits pour la baignade et pour les activités nautiques. Le coût global est estimé à 30 millions d'euros hors taxes.

Une brèche dans les dunes

Mobilisés depuis le premier jour, les opposants au projet crient au massacre écologique, ils contestent notamment la brèche qui va être creusée dans la dune de la plage de la Normandelière et qui sera la porte d'entrée du port de plaisance. Ils redoutent également des effets sur la zone humide du marais Girard situé à proximité du futur équipement. Pour le préfet, au contraire, l'enquête publique souligne que les impacts environnementaux sont "limités".