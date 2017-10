Feu vert préfectoral pour le projet de 19 bassines en Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime

Les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime ont signé l'arrêté inter-préfectoral d'autorisation du projet de construction de 19 bassines dans les trois départements. Une nouvelle étape dans ce dossier sensible.

Les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime ont signé l'arrêté inter-préfectoral d'autorisation du projet de construction de 19 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre niortaise : 15 sont en Deux-Sèvres, deux dans Vienne et deux en Charente-Maritime. Cette autorisation suit l'avis favorable rendu par les différents conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) fin septembre.

Mais cette autorisation au titre du code de l'environnement, n'est pas la seule nécessaire. Pour qu'un projet de bassine puisse se faire, il faut aussi un permis d'aménager pour chacune d'elles.

12 permis d'aménager délivrés sur 19

Pour l'instant, 12 permis d'aménager ont été délivrés par les maires des communes concernées ou par le préfet. C'est le cas pour les deux bassines de la Vienne (Rouillé et Saint-Sauvant) et les deux de Charente-Martime (Saint-Félix, La Grève-sur-le-Mignon. Il en reste donc sept dans les Deux-Sèvres qui n'ont pas délivré ce permis : Amuré, Messé, Salles, Saint-Hilaire-la-Palud, Usseau, Belleville et Mougon. Elles ont jusqu'à la mi-décembre pour le faire.

Tant qu'il n'y a pas ces deux autorisations, pas de construction possible. Il y a aussi la question des financements qui n'est pas réglée dans ce projet estimé à 59 millions d'euros.

Le préfet des Deux-Sèvres va par ailleurs mettre en place une commission d'évaluation et de surveillance du projet, avec une réunion prévue d'ici la fin du mois de novembre pour suivre l'avancement du projet et vérifier le respect de l'arrêté.