Feux de forêts : Christophe Castaner fait de la prévention avant le début de la saison des incendies

Le ministre de l'Intérieur était en visite dans les Bouches-du-Rhône, ce vendredi, pour appeler habitants et vacanciers à la plus grande prudence face aux risques de feux de forêts.

Bouches-du-Rhône, France

Soyez vigilants ! Le risque d'incendies est élevé dans la région ces samedi et dimanche. De nombreux massifs des Bouches-du-Rhône et du Var risquent encore d'être interdits d'accès. A cause de la sécheresse et du vent, aggravés par la nouvelle vague de départs en vacances sur les routes et les festivités du 14 juillet. Avant ce week-end tendu, Christophe Castaner a passé en revue le dispositif de prévention des feux de forêts, ce vendredi 12 juillet. Le ministre de l'Intérieur a rencontré les pompiers de la région sur le site de l'Entente pour la forêt méditerranéenne à Valabre.

Plus de 2 000 hommes prêts à intervenir

C'est dans les boxes du simulateur de feux de forêts qu'a été reçu Christophe Castaner. Un outil unique en Europe où l'on forme les pompiers pour éviter la propagation des incendies. Unique... et nécessaire pour le ministre de l'Intérieur, qui rappelle le risque d'incendies particulièrement élevé dans la région en ce moment. "On a commencé à prédisposer sur l'ensemble du territoire, et sur les zones à risque en particulier, un certain nombre de forces."

Entre 4 et 8 avions de la sécurité civile tournent en permanence dans le ciel, plus de 2 000 hommes sont prêts à être mobilisés. Mais pour François Pradon, le chef d'état-major de la zone Sud, le meilleur moyen de lutter c'est la prévention, "Ça parait anodin mais ce sont des gestes du quotidien qu'il faut éviter : ne pas fumer dans les massifs, ne pas faire de barbecue à proximité des zones forestières, ne pas jeter de mégots quand on est dans son véhicule."

Attention surtout aux mégots ! Ils sont à l'origine d'1 départ de feu sur 4, selon le sapeur-pompier.