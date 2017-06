Feux à répétition à Istres, les habitants suspectent un pyromane

Après une dizaine de départs de feux en seulement trois mois, les istréens suspectent la présence d'un pyromane dans les parages.

Samedi encore, trois hectares sont partis en fumée. Sur une grosse parcelle, c'est la désolation : troncs calcinés, herbes noircies... En trois mois, il y a eu une dizaine de départs de feux entre Istres et Fos-sur-Mer, et plus précisément dans les quartiers de Rassuen et Lavalduc.

Dans cette zone, les riverains commencent vraiment à être très inquiets. Certains sont persuadés qu'un pyromane est à l'origine de ces incendies. "J'ai une grosse inquiétude, je ne peux plus me promener avec mes enfants ni faire de footing, je suis sûre que c'est intentionnel." s'est exprimée une habitante au micro de France Bleu Provence. Depuis son balcon, cette maman a vu quatre départs de feux en seulement deux semaines.

Même les pompiers privilégient cette piste. " Nous avons mis en place une surveillance renforcée sur cette zone avec l'aide de la police" explique le lieutenant Frédéric Loriente.

© Radio France - Claire-Lise Macé

La piste criminelle, même si elle est privilégiée, doit encore être prouvée. Une enquête est donc en cours.