Fin avril, le gel a détruit des productions entières de poires et de pommes normandes

Il y aura probablement moins de pommes et des poires sur les étals l'automne prochain. La récolte s'annonce mauvaise. En cause : le gel exceptionnel qui a affecté de nombreux vergers de Normandie. L'Eure et la Seine-Maritime sont particulièrement touchées.

Au début du mois d'avril, les températures très chaudes ont accéléré la floraison et la nouaison des poiriers et des pommiers. Mais aux alentours du 20 avril, le mercure a chuté pendant quelques nuits. Il a même fait -5 degrés.

Calamité agricole

Il suffit d'une seule nuit de gel pour décimer une production. D'après Thomas Pelletier, président de la FNPFC (fédération nationale des producteurs de fruits à cidre), "25 à 30% des surfaces sont touchées" en Normandie. Ce sont les arbres à pommes à jus et pommes de tables, qui fleurissent plustôt que les pommiers à cidre, qui auraient subi le plus de dégâts.

Thomas Pelletier réclame en tant que président de la FNPFC la reconnaissance de calamité agricole, qui permettrait d'indemniser les producteurs de fruits à cidre.

Faire l'impasse sur l'embauche des saisonniers

Chez Pascal Crevel, arboriculteur au Mesnil-sous-Jumièges, le gel a également fait des ravages. Les pommes et les poires représentent 80% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elles sont inexistantes. Les fleurs ont pris une couleur marron à l'intérieur, signe que rien ne poussera ensuite.

Pascal et son épouse ont préféré "prendre les devants" en se rendant dès vendredi chez leur banquier pour allonger leurs crédits. Ils estiment les pertes à plusieurs dizaines de milliers d'euros mais espèrent sauver la saison en vendant leurs fraises et framboises qui, elles, ont résisté au gel.

Chaque année, ils engagent 5 à 6 saisonniers pour la récolte. Cette fois, pas de fruit, pas d'embauche. Leur dernière mauvaise récolte causée par un aléa climatique remonte à 1997.

Réécouter le reportage de France Bleu Normandie :