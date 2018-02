L'épisode de neige se termine. Il aura été moins marqué que prévu avec uniquement quelques flocons en plaine. La Drôme est repassée au niveau de vigilance jaune ce midi, l'Ardèche suivra dans le bulletin de Météo France à 16 heures.

La Drôme est repassée en vigilance jaune à 12h10 - Météo France

Reprise pour les cars et les bus, sauf les transports scolaires

La préfecture de l'Ardèche va donc alléger son interdiction de circuler pour les transports collectifs. La circulation des cars pourra reprendre dans le courant de l'après-midi, l'heure n'est pas encore précisée, au-dessous de 800 mètres d'altitude sauf pour les transports scolaires.

Certains voyageurs avaient râlé à cause de l'absence de cars ce lundi matin en Ardèche méridionale et en Vallée du Rhône où il n'y avait pas de neige. Cette reprise partielle concerne à la fois les cars du réseau 7, les TER et les bus Citéa sur la partie ardéchoise de l'agglomération de Valence.