Fin de l'alerte canicule en Pays de Savoie

L'alerte canicule en vigueur depuis mardi est levée en Pays de Savoie. Les températures vont enfin devenir plus supportables.

En Pays de Savoie, la canicule a fait un peu de résistance. Alors que l'alerte orange a été levée vendredi dans une grande partie du pays, le thermomètre affichait encore plus de 30 degrés ce samedi dans nos deux départements. Elle est désormais levée, et les températures vont revenir à un niveau plus supportable.

L'alerte orange levée en Pays de Savoie - Météo France

Dimanche, il fera encore chaud, mais le mercure va passer sous la barre des 30 degrés, à la faveur d'un épisode orageux attendu samedi soir, alors qu'il a atteint 37 degrés cette semaine. Lundi, les températures vont continuer à chuter, pour se rapprocher des 20 degrés à partir de mercredi selon les prévisions de Météo France.

Dans la région, seuls quatre départements restent en vigilance orange "canicule" : le Rhône, l'Isère, la Drôme et l’Ardèche. Météo France y maintient l'alerte jusqu'à dimanche en raison des températures élevées qui vont durer toute la nuit.