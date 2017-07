Fin de l'alerte orange à la canicule et aux orages

Il n'y a plus aucun département en alerte orange à la canicule et aux orages. Météo France a levé à 6h les vigilances qui persistaient encore cette nuit pour douze départements du sud-ouest et du centre-est.

Le temps restera malgré tout encore bien orageux sur une grande partie du pays selon Météo France. C'est d'ailleurs l'installation d'un temps "pluvio-orageux" qui permet de mettre fin à l'épisode de canicule précise l'organisme.