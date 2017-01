Fin de l'alerte orange mais situation toujours diffcile sur la Corse !

Malgré la levée de l'alerte orange neige / verglas depuis 6h ce mercredi matin, il faut rester prudent, surtout sur les routes, car il a encore beaucoup neigé durant la nuit.

Il a encore beaucoup neigé cette nuit de mardi à mercredi, notamment dans le centre corse. A Corte par exemple, ou au col de Vizzavona où on a relevé jusqu'à 30 cm de neige. Entre Francardu et Buccugnà, le PC neige conseille aux automobilistes de se munir d'équipements spéciaux, en revanche sur la Balanina la chaussée est complètement dégagée.

Info routes @ctcorse RT 20, équipements spéciaux nécessaires : Francardo - St Pierre de Venaco et Vivario - Bocognano pic.twitter.com/CCloS5jX4i — CTC (@ctcorse) January 18, 2017

70 cm de neige à Matra - Marc-Ange Ingrand

Sur le réseau secondaire, dans l'intérieur, la situation ne s'est pas franchement améliorée depuis mardi, avec 50 cm de neige sur le Fium’orbu et près d'un mètre dans les régions du Boziu ou encore de la Castagniccia. Les départementales sont très difficilement praticables, les cols secondaires, Verde, Sorbo, Battaglia, Bavella, Vergio, Scallela sont bloqués. L'épisode neigeux devrait progressivement baisser en intensité ce mercredi, avec une limite pluie/neige qui va remonter.

Ravitaillement en pain dans le village de Moita - Marc-Ange Ingrand

Soyez prudents, évitez les déplacements et munissez-vous d’équipements spéciaux !

Les pompiers d'Aleria interviennent avec les chaînes - Marc-Ange Ingrand

Infos pratiques :

En Haute-Corse, hormis à Bastia, les écoles restent fermées ce mercredi, comme l'université. En Corse-du-Sud, seules les établissements situés sur le littoral de la côte ouest, d'Ota à Bonifacio, en passant par Ajaccio, accueilleront les élèves.

Enfin du côté d'EDF, 1 500 foyers étaient encore privés de courant ce mercredi matin, à Aïti, Auddè, Moïta, Serra Di Scoppamè, Sorbolanu et Tocchisu. Une centaine d'agents, plus des prestataires privés, sont sur le pont pour tenter de rétablir la situation au plus vite, dans des conditions de travail très compliquées.

#Météo2A Fin de la #VigilanceOrange#neige encore à l'est et vent 80 à 100km/h sur reliefs & côtes exposées

Restez très prudents /routes pic.twitter.com/1z5YAcc3JG — Préfet Corse-du-Sud (@Prefet2A) January 18, 2017

PC NEIGE : 04 95 46 17 12