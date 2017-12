Fin de l'alerte pollution de l'air en Nord-Isère et le bassin lyonnais, maintien en Sud-Isère

Sur la route, dans le bassin grenoblois, des réductions de vitesse doivent toujours être respectées.

La pollution de l'air en Nord-Isère et dans le bassin lyonnais, la préfecture lève le niveau d'infos et de recommandations déclenché hier soir. En revanche, l'alerte de niveau 1 reste valable en Sud-Isère.

Les mesures pour ceux qui prennent le volant dans le bassin grenoblois

- un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du bassin d’air grenoblois où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous les véhicules à moteur.

- s’agissant du territoire des 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que sur l’ensemble du territoire des 46 communes de la communauté de communes du Grésivaudan et sur les 12 communes de la communauté d’Agglomération du Pays voironnais, la vitesse sur ces axes est limitée à 70 km/h.

- en ce qui concerne le réseau autoroutier situé dans le bassin d’air grenoblois, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 70 km/h uniquement sur l’A41-Sud entre le péage de Crolles et la commune de Meylan (rond-point de la Carronnerie), l’A48, l’A480 et l’A51 entre les péages de Voreppe et de Vif (péage du Crozet).