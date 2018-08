L'alerte pollution reste valable pour le Nord-Isère : limitations de vitesse et vignette Crit'Air toujours obligatoires.

Grenoble, France

Côté pollution, il y a déjà du mieux dans la partie sud du département. La préfecture a décidé de lever l'ensemble des mesures de restrictions de circulation pour ce secteur. Sur le réseau de bus et tram de Grenoble et agglo, donc, fin du ticket unique pour voyager toute la journée, comme c'était le cas ce lundi et ce mardi.

En Nord-Isère, en revanche, les limitations de vitesse restent en vigueur tout comme la vignette Crit'Air sur le pare-brise pour pouvoir rouler.

Cet épisode de pollution est lié à la canicule. L'Isère est toujours placée en alerte "orange" canicule ce matin, comme 8 autres départements du quart sud-est. Des orages sont annoncés ce mercredi soir et ce jeudi avec des baisses de températures attendues.