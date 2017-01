Fin du pic de pollution dans la vallée de l'Arve après plus d'un mois d'alerte

La préfecture de Haute-Savoie a mis fin mercredi à l'alerte pollution déclenchée le 30 novembre dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie). Dès mardi, le taux de particules fines était repassé sous la barre des 50 microgrammes par mètre cube.

La préfecture de Haute-Savoie a mis fin mercredi à l'alerte pollution déclenchée le 30 novembre dans la vallée de l'Arve. Dès mardi, le taux de particules fines était repassé sous la barre des 50 microgrammes par mètre cube, seuil d'information de la population. Il devrait se maintenir sous ce seuil mercredi et jeudi, précise la préfecture de Haute-Savoie.

Depuis mardi, "malgré une perturbation météorologique peu active ayant traversé la région, la qualité de l'air s'est sensiblement améliorée grâce à l'influence du vent, y compris en vallée alpine" et jeudi "la perturbation présente sur la région permettra de conserver une qualité de l'air bonne à moyenne", indique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisme régional chargé de surveiller la qualité de l'air, dans son bulletin quotidien.

L'épisode de pollution dans la vallée haut-savoyarde a été exceptionnel par sa durée de 33 jours. Très habitée, industrialisée et traversée par d'importants axes de circulation menant notamment au tunnel du Mont-Blanc, la vallée de l'Arve est particulièrement sensible à la pollution parce qu'elle concentre dans un espace étroit de nombreuses activités et les émissions polluantes qui en résultent. S'étendant entre Annemasse et Chamonix, la vallée compte 155.000 habitants permanents dont 40.000 résidents dans sa partie basse, la plus touchée par la pollution.

Selon les relevés d'Atmo, lors des pics de pollution dans cette zone, les particules proviennent pour 70 à 80% du chauffage au bois, contre environ 60% en temps normal.

