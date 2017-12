Flamants roses pris pour cible en Corse : les ornithologues crient au scandale

Pour la deuxième fois en quelques semaines, plusieurs flamands roses ont été abattus à l'arme de chasse. La première fois, c'était à la réserve naturelle de l'étang de Biguglia. La seconde fois, c'était sur l'étang de la Chiappa, à Porto-Vecchio. Un acte stupide que condamnent les ornithologues.

Triste découverte en début de semaine, sur les berges de l'étang de la Chiappa, à Porto-Vecchio. Six flamants roses ont été tués. Un autre a été blessé. Un scénario similaire à celui qui s'était produit en octobre dernier à la réserve naturelle de l'étang de Biguglia. A l'époque, six cadavres avaient été découverts par les agents du département de la Haute-Corse. La collectivité avait ainsi porté plainte et lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver les auteurs cet acte portant atteinte à une espèce protégée.

Une fois de plus, des plombs d'arme de chasse ont été retrouvés dans l'Extrême-Sud. Les pompiers, les vétérinaires et les ornithologues n'ont rien pu que constater le carnage. Une enquête a été ouverte par les services de l'Office de la chasse et de la faune sauvage (ONCSF) pour destruction d'espèces protégées.

"Cet acte est désastreux, estime Jean-Claude Thibault, ornithologue insulaire. Les flamants roses, malheureusement c'est une espèce qui n'est pas très répandue en Afrique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Au total, il n'y a que six ou sept grandes colonies réunissant au maximum quelques dizaines de milliers de couples. Comparé aux 50 millions de rouge-gorges présents dans l'Ouest de l'Europe, c'est dérisoire, effectivement. Donc ce n'est pas une hécatombe, mais c'est un acte ridicule et regrettable."

A l'étang de Biguglia, comme à l'étang de la Chiappa, les flamants roses ont pour habitude d'y trouver de la nourriture et du repos. L'implantation de ces oiseaux en Corse remonte à la fin du XIXe siècle. "Avant, les gens ne connaissaient pas trop les flamants roses, en dehors de ceux qui habitaient près des zones humides, explique Jean-Claude Thibault. En 1985, il y a une très forte vague de froid en Corse et en Camargue. Certains sont morts, d'autres se sont réfugiés ailleurs. Quelques jours plus tard, on a vu des flamants roses dans une vingtaine d'endroits dans l'île, même jusqu'à Venaco. La presse en a beaucoup parlé et les gens se sont familiarisés avec eux. Par la suite, dans les années 1990, des actions de protection ont été entreprises et cela a favorisé leur développement."