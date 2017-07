Flamanville : sous le chantier de l'EPR, une décharge illégale

Une décharge illégale retrouvée sur le site de l'EPR de Flamanville ( Manche ). Des déchets vieux de plus de 30 ans : ils datent de la construction des réacteurs numéro 1 et 2 du site manchois. Du bois, du plastique, des tuyaux..mais a priori selon l'exploitant, rien de radioactif.

Une décharge illégale a été retrouvée sur le site de l'EPR de Flamanville. De vieux déchets : ils datent de la construction des réacteurs numéro 1 et 2 du site manchois c'est à dire il y a plus de 30 ans. Du bois, du plastique, des tuyaux...découverts en mai 2016 au moment de la construction d'un parking sur le site. On ne l'apprend qu'aujourd'hui à la faveur d'une information du Parisien ce lundi 10 juillet 2017.

Quel volume ? Et quel nature des déchets ? L'ASN demande des précisions

L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire a été informée dès le départ et a réalisé plusieurs inspections de suivi, dont la dernière remonte au 23 juin dernier à la suite de laquelle une lettre de suite a été émise. Le gendarme du nucléaire, qui parle d'une "gestion inappropriée" à l'époque, demande un bilan sur le volume précis des déchets, et leur nature, et ce d'ici le 23 juillet.

"On n'est jamais sur à 100 % de la nature des déchets qui restent à extraire, mais a priori il s'agit de déchets non radioactifs. Ce sont du bois, du plastique, des métaux extraient de la construction des réacteurs 1 et 2 de Flamanville" Hélène Héron, chef de la division de l'ASN à Caen

Une pratique qui n'est plus acceptée aujourd'hui, selon EDF

Jusqu'ici EDF ne donne aucun chiffre ni sur les déchets déjà extraits, ni sur ceux qui restent à enlever. Ces déchets "conventionnels" souligne l'exploitant sont en cours de traitement. EDF qui assure que ce genre de pratique n'a plus cours aujourd'hui. Une affirmation dont doute fortement Didier Anger responsable du CRILAN, collectif anti nucléaire., qui souligne qu'aujourd'hui il n'existe pas de centre de stockage digne de ce nom et que ce genre d'enfouissements se pratique encore.

EDF a jusqu'au 23 juillet pour répondre aux exigences de l'ASN, qui pourrait sinon fixer un calendrier et des contraintes plus importantes