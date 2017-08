Dijon : le miel 100% local de la Fontaine d'Ouche

Mercredi, les enfants du centre social du quartier Fontaine d'Ouche ont découvert comment extraire le miel des ruches. Un atelier organisé par l'association SAGE, qui milite pour la protection des abeilles et la sensibilisation du public.

Pas d'abeilles dans la salle, mais une quinzaine d'enfants qui bourdonnent autour des ruches. Tout le monde veut participer à la récolte du miel. Première étape : il faut extraire les cadres, et racler la cire des alvéoles à l'aide d'un grand couteau.

Un cadre dépouillé de sa carapace de cire © Radio France - Lisa Guyenne

Ensuite, on passe le tout à la centrifugeuse pour faire couler le miel. Il faut des bras !

Les cadres sont prêts à être nettoyés © Radio France - Lisa Guyenne

Et au goût, qu'est-ce que ça donne ?

"C'est très bon !" répondent à l'unisson un groupe de filles. "C'est pas pareil que le faux miel du supermarché."

Et pour cause : la cuvée est 100% locale, les abeilles ont butiné les tilleuls et les petites fleurs du quartier de la Fontaine d'Ouche. Et au-delà de son aspect ludique, cet atelier sert surtout à éduquer les jeunes et les sensibiliser, comme l'explique Philippe Leblond, de l'association SAGE :

"Le miel, ce n'est pas juste un pot en plastique marqué "miel" qu'on verse sur la tartine. C'est important que les enfants comprennent, d'où ça vient, comment c'est fait, quel cadeau la nature nous fait."

En revanche n'espérez pas acheter ce miel dans un commerce : il n'est vendu nulle part. Ce n'est pas le but de l'association, comme l'explique Maurice Clément, l'apiculteur du quartier.

"On en vend jamais, on fait des dons. Nous, on est là pour la sauvegarde des abeilles : SAGE, ça veut dire "Sauvegarde des Abeilles Gardiennes de l'Environnement. On préfère avoir une colonie en plus que 10 kg de miel en plus."

D'autant que la population d'abeilles diminue toujours plus. Selon l'association, cet hiver, près de 90% des abeilles de Dijon sont mortes... Certainement à cause de la pollution.