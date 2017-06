Nancy : des pièges photographiques pour punir les dépôts sauvages de déchets en forêt de Haye

Face aux incivilités grandissantes, l'ONF a installé des pièges photographiques dans le massif de Haye, près de Nancy. Objectif : dissuader ceux qui seraient tentés de confondre forêt et déchetterie.

On trouve de tout en forêt de Haye. Et c'est bien ça le problème : entre les poubelles éventrées, les plaques d'amiante et les pneus, les agents de l'Office national des forêts (ONF) n'en peuvent plus de jouer les éboueurs. "Peut-être que les personnes n'ont pas envie de payer les déchetteries, on est victime de cette incivilité-là", se désole Philippe Pernodet, responsable de l'Unité territoriale du Grand Nancy à l'ONF.

L'enlèvement des déchets coûte chaque année entre 6.000 et 10.000 euros à l'ONF. © Radio France - Isabelle Baudriller

Des boîtiers qui se déclenchent au mouvement

Pour éviter de dégrader un peu plus la forêt de Haye, l'ONF a donc décidé d'installer des pièges photographiques. Ces trois boîtiers se déclenchent au mouvement, de jour comme de nuit. Ils sont fixés aux arbres et sont changés de place régulièrement. Objectif : démasquer les auteurs de dépôts sauvages et dissuader ceux qui, à l'avenir, pourraient être tentés de confondre forêt et déchetterie. Car faire enlever ces déchets coûte cher à l'ONF : entre 6.000 et 10.000 euros chaque année.

Les pièges photographiques fonctionnent aussi bien de jour que de nuit © Radio France - Isabelle Baudriller

Jusqu'à présent, les pièges ont photographié des randonneurs, des feuilles et des chevreuils, mais pas de contrevenants. En revanche, dans le Pays-Haut, où le même dispositif a été installé, l'ONF a transmis trois infractions au parquet.