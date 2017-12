La forêt des Landes de Gascogne perd du terrain

La forêt des Landes de Gascogne n'échappe pas à l'urbanisation qui grignotent de plus en plus d'hectares. Le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest soutiennent donc l'idée d'une "taxe béton" défendue par le ministre de la Transition écologique

Les chiffres traduisent bien le phénomène. En 20 ans, dans le massif des Landes de Gascogne (Landes, Gironde, Lot-et-Garonne), plus de 18.540 hectares de forêt ont été consommés. Cela représente 3,8 fois la surface de la ville de Bordeaux.

La consommation des espaces forestiers progresse

Sur ces 18.540 hectares : 6.660 hectares ont été défrichés pour en faire des terres agricoles et 5.943 pour des projets d'urbanisation. Une "double peine" selon Bruno Lafon, le président des Sylviculteurs du Sud-Ouest. "On s'aperçoit que la première victime de la consommation de l'espace c'est la forêt", commente-t-il. Il pointe trois raisons à l'artificialisation de ces terres forestières : "l'agriculture, l'urbanisation et tout ce qui est photovoltaïque". Sur ce dernier point, il explique : "quand les parcelles ne sont pas très importantes ce n'est pas très grave, le problème c'est quand elles s'additionnent les unes aux autres, ça fait beaucoup". Il reprend l'exemple de la centrale photovoltaïque de 350 hectares à Cestas en Gironde. "Il y a d'autres espaces libres en France et en Europe plutôt que les espaces forestiers", déplore le président du syndicat.

Une "taxe béton" pour faire payer les promoteurs

Pour mettre fin à la consommation des espaces naturels, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, envisage de mettre en place une "taxe béton". Elle obligerait les promoteurs à payer une somme proportionnelle aux surfaces consommées par leur projet de construction. On ne sait pas encore quand elle sera appliquée et si même, elle le sera un jour. Mais sur le principe, Bruno Lafon est d'accord. "Ça va obliger les gens à réfléchir. C'est comme sur les routes, si vous n'arrivez à pas comprendre qu'il faut respecter les limitations de vitesse, après il y a la répression et bien là c'est pareil, la répression elle se fait par la taxe", explique le représentant des sylviculteurs du Sud-Ouest.

La demande de défrichage en hausse

En attendant, une éventuelle "taxe béton", il y a déjà un système de taxe qui existe depuis trois ans en France et qui se base sur un principe assez simple : quand on défriche, on compense. Une compensation en nature et dans ce cas, si un agriculteur ou un promoteur immobilier défriche par exemple, 50 hectares de forêt dans les Landes, il doit obligatoirement reboiser 50 hectares dans les Landes ou dans le département voisin. Il y aussi la compensation financière : là, il faut rembourser la valeur du terrain acquis au fonds stratégique "forêts-bois". Il s'agit d'un fonds national, plafonné et tout l'argent qui dépasse ce plafond est reversé au budget global de l'État. Et ce n'est pas vraiment normal pour les sylviculteurs. D'autant plus que le plafond baisse d'année en année.

En revanche, les demandes de défrichages augmentent même si la surface disponible se réduit dans les Landes. En 2016, il y avait à peine 600 hectares à défricher, c'est quatre fois moins qu'en 2012.