Fort risque d’avalanche sur les Pays de Savoie

❄️🌬️ Risque d’#avalanche fort dans les massifs savoyards dimanche 13 et lundi 14 janvier 2019 .

⚠️ Louis LAUGIER, préfet de la #Savoie, recommande la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne, particulièrement hors des pistes balisées et ouvertes. pic.twitter.com/koAN8A4tNj