Forte affluence au zoo-parc de Beauval : les visiteurs invités à reporter leur venue ce vendredi

Toutes les conditions sont réunies pour une affluence importante au zoo-parc de Beauval : un week-end prolongé et un grand soleil. Mais l'afflux de visteurs est tel ce vendredi, que la direction invite ceux qui le peuvent, à reporter leur visite.

Saint-Aignan-sur-Cher, France

"Ce vendredi 31 mai, jour d’affluence exceptionnelle à Beauval !" La direction du zoo-parc évoque même une affluence "sans pareille" ce vendredi. Il est vrai que toutes les conditions sont réunies : un week-en prolongé et une météo au beau fixe avec un grand soleil. Résultat, de nombreux visiteurs se sont rendus ce vendredi au parc animalier de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher. Sur la page facebook du parc et sur son compte Tweeter, la direction conseille, à ceux qui le peuvent, de reporter leur viste votre visite "afin de pouvoir profiter du parc et de nos animaux dans de meilleures conditions". Rodolphe Delord, le directeur du site estime que 25 000 personnes environ vont visiter le parc aujourd'hui : " Il est préférable de reporter sa visite à samedi ou dimanche"

Malgré l'ouverture des parkings dès 8h, la mise en place de points de restauration supplémentaires et un renforcement du personnel, "l’accès au parc et ses allées peuvent être quelque peu encombrés". Les responsables de Beauval rapellent que les billets sont valables 1 an à partir du lendemain de la date d’achat.