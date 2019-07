Forte chaleur et incendies en Sarthe

Sarthe, France

_"Les pompiers ont eu très, très chaud"_explique Michel Froger, adjoint au maire de Brette-les-Pins au sud du Mans. En cette journée de canicule, où les températures battaient des records, les soldats du feu étaient mobilisés à deux endroits du département.

Dans le nord du département, plus de onze hectares de champs ont brûlé. On pouvait apercevoir la fumée depuis le Mans. De la chaume et du colza. Un cabanon et un garage ont été détruits mais les pompiers ont sauvé dix-huit maisons, menacées par les flammes.

Plus au sud, donc, c'est entre trois et quatre hectares de forêt qui ont brûlé entre Brette-les-Pins et Parigné-l'Évêque, route de la déchetterie. C'est la troisième fois, au moins, que le feu prend dans ces bois, sur la même route. Tout l'après-midi, les plus de soixante pompiers mobilisés ont combattu les flammes.