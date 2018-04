Les avalanches ont fait 34 morts et un disparu cet hiver en France, entre le 26 novembre 2017 et le 29 avril 2018. Cela représente 59% de décès en plus que l'hiver précédent où l'on a compté 22 morts des suites des coulées de neige.

Avec déjà 34 morts et un disparu, cet hiver 2017-2018, le nombre de personnes tuées dans des avalanches est en forte hausse dans les massifs montagneux français : +59% par rapport à l'hiver 2016-2017 au cours duquel 22 décès avaient été recensés. Au total, les avalanches ont entraîné 60 accidents cet hiver dont 25 se sont avérés mortels.

C'est en Savoie que l'on compte le plus de personnes tuées dans des avalanches cet hiver avec 9 morts, devant les Hautes-Pyrénées (8 morts), l'Isère (5 morts), la Haute-Savoie (4 morts et un disparu), les Alpes-Maritimes (4 morts), les Hautes-Alpes (2 morts), et enfin le Cantal (1 mort) et les Vosges (1 mort), selon l'Anena.

En randonnée et ski hors-piste

Cet hiver, la randonnée reste l'activité la plus exposée avec 23 décès, devant le ski hors-piste (10 morts). Il n'y a pas eu de décès dans des avalanches sur des pistes ouvertes.

Par le passé, certains hivers ont été encore plus meurtriers : ainsi, les avalanches avaient fait 45 morts pendant l'hiver 2014-2015, et 57 morts pendant l'hiver 2005-2006.

32 morts en moyenne chaque hiver en France

Cependant, cet hiver 2017-2018 est d'ores et déjà dans la fourchette haute des décès et au-dessus de la moyenne des morts sur la période 2001 et 2011 : 32 morts par an en moyenne. Depuis 1980, l'hiver le moins meurtrier est celui de 1988-1989 : 17 tués dans des avalanches.

