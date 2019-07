Forte mobilisation des défenseurs du loup en Meurthe-et-Moselle

Les défenseurs du loup s'organisent. Ils ont lancé une pétition en ligne pour demander au préfet, Eric Freysselinard, de revenir sur sa décision d'abattre le seul loup de Meurthe-et-Moselle. La préfecture attend, en effet, un arrêté ministériel dans les semaines qui viennent pour autoriser un tir de prélèvement sur cet animal jugé trop agressif. Le prédateur serait responsable, selon les autorités, de 50 attaques sur des troupeaux depuis le début de l'année dans la plaine.

"Nous demandons de mettre fin à la politique des tirs et de faire appliquer une véritable protection du loup", indique le texte des opposants qui estiment qu'"aimer le loup n’est pas délaisser le berger". Créée par une certaine Elisabeth Van de Poel, la pétition compte, ce mardi matin, plus de 35.000 signatures. Un chiffre qui augmente très rapidement : 7.000 de plus en à peine 1h30.