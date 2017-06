Fortes chaleurs annoncées cette semaine en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, jusqu'à 38 degrés

Des températures allant jusqu'à 38 degrés sont annoncées en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire cette semaine du 19 au 25 juin. Lundi, seize départements ont été placés en vigilance orange à la canicule sur la façade atlantique, à Paris et dans la proche banlieue.

Seize départements ont été placés en vigilance orange à la canicule ce lundi. la vague de chaleur, venue de l'ouest, devrait s'intensifier sur tout le pays à partir de mardi 20 juin et durer jusqu'à jeudi 22 prévient Météo France.

36 degrés annoncés jeudi et vendredi

En Côte-d'Or, il va fait chaud partout dans le département, 30 degrés minimum. À Dijon et Beaune, les températures seront les plus fortes jeudi et vendredi, allant jusqu'à 36°. À Châtillon-sur-Seine, c'est mercredi et jeudi qu'il faudra être vigilant : le thermomètre va grimper à jusqu'à 36° mercredi et 38° jeudi. Enfin à Saulieu, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 34 degrés, ce sera jeudi.

'est à Châtillon-sur-Seine que les températures les plus chaudes sont annoncées cette semaine. © Radio France - Denis Souilla

37 degrés à Mâcon !

En Saône-et-Loire, il fera jusqu'à 37 degrés à Paray-le-Monial jeudi. À Chalon-sur-Saône et au Creusot, on aura très chaud de mercredi jusqu'à vendredi avec des records à 36 degrés. Enfin, à Mâcon, c'est surtout jeudi et vendredi qu'il faudra rester à l'ombre, jus'à 37° sont annoncés. Ce sera plus vivable à Autun, où le thermomètre ne dépassera pas 35° et descendra même sous la barre des 30° en journée.

C'est à Mâcon qu'il devrait faire le plus chaud cette semaine. © Radio France - Denis Souilla

Marche à suivre en temps de canicule

En cas de canicule, surveillez particulièrement les personnes fragiles, enfants et personnes âgées. Veillez à ce qu'elles s'hydratent régulièrement et accompagnez-les dans un endroit frais. Si vous le pouvez, rendez-vous visite deux fois par jour aux personnes malades ou isolées.

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.

Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau, personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et mangez normalement.

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

Limitez vos activités physiques.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. en cas de malaise ou de changement de comportement, appelez un médecin.