Fortes chaleurs annoncées cette semaine en Isère, jusqu'à 39 degrés

Des températures caniculaires, jusqu'à 39 degrés, sont annoncées par Météo France cette semaine du 19 au 25 juin en Isère. Lundi, seize départements ont été placés en vigilance orange à la canicule sur la façade atlantique et en région parisienne.

La semaine s'annonce caniculaire en Isère. De lundi à dimanche, les températures maximales dépasseront largement les 30 degrés, notamment dans les vallées en dans le nord du département. La vague de chaleur touche tout le pays puisque lundi seize départements ont été placés en vigilance orange à la canicule. Celle-ci devrait s'installer et s'intensifier sur tout le pays à partir du mardi 20 juin prévient Météo France.

39 degrés à l'ombre

En Isère c'est à Grenoble que les températures pourraient être les plus élevées. En effet, Météo France prévoit 37 degrés mercredi et 39 degrés jeudi. Les températures fléchiront ensuite progressivement de 33 à 35 degrés d'ici dimanche. Dans le nord du département, les Terres Froides porteront mal leur nom... Le thermomètre pourrait atteindre 36 degrés mercredi puis 37 le lendemain. A Vienne, l'air ambiant pourrait atteindre 38 degrés en milieu de semaine. Dans le sud, vers La Mure et en Matheysine, les températures maximales devraient atteindre 34 degrés.

Marche à suivre en temps de canicule

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Utilisez ventilateur et/ou une climatisation si vous en disposez. Sinon, essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.

Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau, personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et mangez normalement.

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

Limitez vos activités physiques.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. En cas de malaise ou de changement de comportement, appelez un médecin.