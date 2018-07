À partir de ce mardi et jusqu'à la fin de la semaine, le thermomètre va continuer de grimper. Pour l'instant, 9 départements sont en alerte canicule : le Nord et toute l’Île-de-France. Les records de températures sont attendus pour la journée de jeudi avec des maximales à 36 degrés sur les trois quarts du pays.

🌡️Le mercure va encore grimper mercredi et jeudi, pour atteindre des valeurs caniculaires, notamment en Île-de-France. La barre des 35 °C sera dépassée sur de nombreuses régions, avec des pointes à 38 °C localement dans le Sud-Est. #chaleur 👉https://t.co/EY7odUedkIpic.twitter.com/1Dfculgi38 — Météo-France (@meteofrance) July 24, 2018

Une vague de chaleur qui va durer

Malgré un petit répit samedi avec le retour des orages, les fortes chaleurs vont reprendre de plus belle la semaine prochaine et au-delà. Le début du mois d'août risque d’être encore plus chaud. Selon les prévisionnistes, il pourrait même atteindre le niveau de la canicule de 2003.

Ces fortes chaleurs sont dues à l'air très chaud qui remonte du Sahara où il fait actuellement 52 degrés. Cette vague de chaleur concerne d'ailleurs toute l’Europe avec son lot d'incendies en Grèce et en Scandinavie.

Si on se projette à très long terme, les canicules comme celle de 2003 (70.000 morts en Europe) "risquent de devenir la norme après 2050 ou 2060" explique le climatologue Jean Jouzel. Avec l'air plus chaud et la végétation plus sèche, les feux sont également appelés à se multiplier.