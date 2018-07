Les températures ont atteint de 29 à 31 degrés au plus fort de la journée ce lundi 2 juillet en Lorraine. La Ville de Nancy annonce qu'elle met en œuvre son plan canicule de niveau 1 et se mobilise pour les "personnes les plus fragiles" .

Nancy, France

Ce lundi 2 juillet, la Ville de Nancy annonce qu'elle met en œuvre son Plan canicule de niveau 1, en raison des températures qui atteignent des niveaux supérieurs à ceux habituellement observés dans la région, "y compris la nuit".

Dans les EHPAD, hébergement de personnes âgées gérés par le CCAS, centre communal d'action sociale, des mesures sont appliquées déjà comme le rafraichissement des personnes, avec des brumisateurs par exemple.

Pour les personnes isolées à domicile "un registre climatique communal sous la responsabilité du CCAS est en place, c'est un registre nominatif" indique la Ville. "Peuvent y figurer à leur demande des personnes âgées de 65 ans et plus, des personnes de plus de 60 ans inaptes au travail et des personnes adultes handicapés". Pour s'inscrire un numéro de téléphone le 03 83 39 03 48 et à l'accueil des mairies de quartier et du CCAS. Lors du passage du plan canicule au niveau 3, toutes les personnes inscrites sur le registre sont contactées par téléphone.

Cette année, un nouveau service payant est proposé, l'installation d'un ventilateur de table au domicile de la personne âgée . La facturation inclut le prix du ventilateur et l'intervention.