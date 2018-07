Chambéry, France

Ce vendredi sera la journée la plus chaude en Pays de Savoie. Jusqu'à 35 degrés selon Météo France. Même si la canicule ne s'est pas encore installée en Savoie, l'EHPAD Le Césalet de Chambéry a déjà enclenché son plan de prévention.

Kamel Bouyanger, ingénieur au centre hospitalier Métropole Savoie en charge des plans de secours : _"_L'alerte canicule n'est pas encore déclenchée par la préfecture de la Savoie mais le plan canicule est mis en place dans les EHPAD depuis le début du mois de juin. On anticipe tous les besoins en amont."

15h30, l'heure du goûter pour tout le monde à l'EHPAD Le Césalet. Glaces, fruits et fromage blanc au menu de la collation obligatoire pour les soixante-trois résidents. Chacun peut demander à tout moment, une boisson fraîche pour s’hydrater au mieux.

Les personnes âgées sont plus vulnérables parce qu'elles _"__ne ressentent pas la chaleur et perdent la sensation de soif"explique Maria Rocipon, la directrice de l'établissement, "c'est là le risque. Ils ne perçoivent pas la souffrance liée à la chaleur. Du coup, on invite nos résidents à venir dans les salles fraîches, on leur propose des ventilateurs et des brumisateurs. On fait plusieurs tournées de boissons et pour les résidents qui ne peuvent pas s'hydrater correctement, les infirmières posent des perfusions sous la peau et injectent du sérum physiologique pour éviter une déshydratation trop importante."_

Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l'Ardèche et du Drôme sont en alerte canicule.

Les résidents sont invités à rester dans les salle rafraîchies dont la température n'excède pas les 24 degrés © Radio France - Sarah Gilmant