Fortes chaleurs : pic de pollution à l'ozone en Normandie

L'ensoleillement et les températures élevées favorisent l'apparition d'ozone et, en Normandie, les départements de Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Orne sont concernés. Ce polluant est lié aux émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures. Une procédure d'information et de recommandations aux personnes sensibles est activée pour mercredi 21 juin 2017.

Quels comportements adopter ?

Les conseils officiels des autorités sont les suivants : limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air, celles à l’intérieur peuvent être maintenues et limitez les sorties durant l'après-midi.

