Fortes chutes de neige en Lozère

Arrivée par l'Ouest, la neige est tombée en abondance ce mercredi matin entre 6h et 10h avec 4 à 5 cm sur tout le département. La neige se déplace actuellement sur le secteur de Langogne. 10 engins du Département sont mobilisés sur ce secteur sur les 32 véhicules actuellement en action sur le terrain.

La place Urbain V sous la neige © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Petit point sur les conditions de circulation en Lozère :

Les conditions de circulations reviennent à la normale petit à petit : la RD42 sur le secteur de Barjac est au noir et la circulation est revenue malgré la collision frontale entre deux véhicules à 8h ce matin, plus de bloquage sur la RD806 vers Chanac où là aussi des camions étaient en difficulté. Conditions de circulations également normales sur Florac, La Canourgue et le Massegros.

Route difficile pour les mendois © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Pour rappel, en Lozère, le dispositif de Viabilité hivernale est activé du 20 novembre 2017 au 12 mars 2018. Ce dispositif s’articule autour de la surveillance du réseau routier et du traitement des chaussées avec une mobilisation des agents qui va au-delà des actions de déneigement qui sont effectuées sur les routes

Le Réveil a été particulièrement difficile pour les lozériens surpris par la neige.

Témoignage de mendois au réveil après l’arrivée surprise de la neige Copier

Pour d'autres lozériens le réveil sous la neige a été une agréable surprise.