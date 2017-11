Fortes pluies et vents violents : les pompiers du Bas-Rhin ont effectué plus d'une centaine d'interventions

Les pompiers du Bas-Rhin ont effectué à la mi-journée plus d'une centaine d'interventions à la suite d'un épisode orageux: vents violents et pluies diluviennes. Des interventions pour des épuisements de locaux inondés, des dégagements de routes et des toitures dévastées.

Voici le communiqué de presse que le Service Départemental d'Incendie et de Secours a adressé aux médias à 14h30: Bilan des interventions réalisées Dimanche 12 novembre 2017 de 10h00 à 14h00 suite à l’épisode orageux qui a touché le département, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin: ont réceptionné 360 appels entre 10h00 et 14h00. 101 interventions dont 56 liées aux intempéries ont été réalisées : 11 épuisements de locaux, 42 dégagements de chaussée, 3 reconnaissances, 1 poste de coordination de zone d’intervention a été activé dans le centre d’incendie et de secours d’Ingwiller. Au plus fort de l’épisode orageux, 100 sapeurs-pompiers et 36 engins de secours étaient mobilisés. Les secteurs les plus touchées sont : Strasbourg (16), Ingwiller (10), Drulingen (3).Evènements particuliers : Ingwiller – Rue d’Offwiller, toiture d’une habitation individuelle endommagée par le vent (environ 100m²), sans impact sur la structure. Opérations de bâchage et de sécurisation.

Un arbre arraché dans la rue d'Offwiller à Ingwiller - SDIS 67

Ernolsheim-sur-Bruche: Arbre tombé dans le canal de la Bruche entraînant un débordement de celui-ci. Arbre dégagé par les sapeurs-pompiers. Rothau: Débordement du canal de la Bruche lié à une montée des eaux. Impacts envisagés sur le camping et la rue Pierre Marchal.