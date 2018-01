Eure, France

A cause des fortes pluies, l’eau distribuée sur les communes de Perruel, Vascoeuil et Les Hogues, présente une turbidité importante c'est à dire que l'eau est trouble et peut être colorée. Ce phénomène peut être associé à une contamination microbienne. Dans ce contexte, la population est invitée à ne pas utiliser l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre car elle peut présentée un risque pour la santé des consommateurs.

Pour la boisson, le lavage des dents, la préparation des aliments, de boissons chaudes et glaçons, il est recommandé d’utiliser de l’eau embouteillée. L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC).

Distribution de bouteilles d'eau à partir de mardi soir

Un dispositif de distribution d’eau embouteillée est mis en place par VEOLIA EAU et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l‘Andelle et ses Plateaux, à partir de 19h00 aux lieux suivants :

- Perruel : école,

- Vascoeuil : mairie,

- Les Hogues : bâtiment communal, salle des fêtes.

Tout est mis en oeuvre pour qu’un retour à une situation normale ait lieu rapidement.

En Seine-Maritime, ce sont 62 communes qui depuis lundi sont privées d'eau potable.