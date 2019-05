France TV cherche des familles volontaires en Pays de Savoie pour se convertir à l'écologie

France Télévisions recherche en Pays de Savoie des familles volontaires pour vivre une "conversion écologique". Parents et enfants seraient régulièrement filmés pendant quatre mois dans leur vie de tous les jours : transports, déchets, consommation etc.

La société Maximal Productions lance un appel à candidature : cette entreprise qui est en charge des émissions "C dans l’Air" et "C à Dire" (France 5) recherche deux familles françaises, et notamment en Pays de Savoie, qui tentent de vivre une conversion écologique.

L'objectif est de rencontrer des familles qui accepteront de changer leurs habitudes, en consommant moins et mieux (transport, courses, gestion des déchets etc.). Les volontaires seront suivis et conseillés par des intervenants du monde de l'écologie. Une première famille devrait être choisie dans le secteur de Montpellier et une seconde est recherchée dans une zone plus montagneuse, en Pays de Savoie.

La famille sera suivie pendant quatre mois

La société de production prévoit de filmer régulièrement ces familles pendant quatre mois, de septembre à décembre 2019 (avec probablement des premiers tournages de portraits dès le mois de juillet). Le documentaire final de 120 minutes serait diffusé en première partie de soirée, sur France 2.

Objectif : faire baisser l'empreinte carbone

Le programme se veut pédagogique en ayant pour vocation d’expliquer concrètement au public le chemin vers la transition écologique. Des experts feront un diagnostic des (mauvaises) habitudes de la famille et la conseilleront pour évoluer pendant quatre mois (moins prendre sa voiture, consommer différemment dans les magasins etc.).

L’objectif : "baisser considérablement l’impact carbone de ces familles, et encourager les téléspectateurs à envisager à leurs tours ce chemin", explique la société de production.

Les familles retenues se verront aussi proposer des sorties pédagogiques comme des rencontres avec des producteurs locaux ou avec des agents municipaux.

Dépôt des candidatures : maintenant !

L'appel à témoins est lancé pour rencontrer des familles motivées en Pays de Savoie. L'idéal serait une famille avec 3 enfants, dont des adolescents. Il ne faut pas être forcément exemplaire en matière d'écologie, au contraire puisque le but du documentaire est bien de faire évoluer les comportements.

Il faut déposer sa candidature auprès de la société Maximal Productions au 01 40 74 77 37 ou par mail à theo.bennici@maximalprod.comen joignant son nom, une photo de famille et ses coordonnées.