Dans la nuit du 2 au 3 janvier, quatre secousses se sont succédé entre Besançon et Sochaux, dans le secteur de Randevillers. Des petits chocs ressentis par la population.

Randevillers, France

La terre a tremblé dans la nuit du 2 au 3 janvier, en Franche-Comté, à quatre reprises. L'épicentre est localisé près des communes de Rahon et Randevillers, dans le canton de Clerval. Les secousses sont d'une magnitude inférieure à 3, entre 2.4 et 2.8, sur l'échelle de Richter. Elles ont eu lieu à 2h23, 2h45 et 6h58 ce matin.

"Ce sont des petits chocs qui ont pu être ressentis par la population. Soit comme une petite secousse, soit par des petits objets qui bougent sur l'étagère" explique Jérome Vanderwoerd, chercheur CNRS au bureau central sismologique français de Strasbourg. Ce genre de petit séisme est récurrent et tout à fait normal pour la région, assure le chercheur.

Les dégâts restent minimes avec, dans le pire des cas, des petites fissures dans les murs des habitations.